Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка "Тропический душ" хром (550762)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
110 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687695
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Особенности
однорычажный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х54х33
Вес, кг.
4.68
Описание товара Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка "Тропический душ" хром (550762)
Душевая система MIXLINE в элегантном хромовом цвете — это гармония стиля и комфорта в вашей ванной комнате. Благодаря функции «Тропический дождь» даже обычный душ превращается в расслабляющий спа-ритуал. Модель оснащена удобной стойкой высотой 110 см — идеально для современной душевой кабины или небольшой ванной. Длина душевого шланга 150 см обеспечит свободу движений и комфорт в использовании. Система рассчитана на 1 режим ручного душа, что делает управление особенно простым. Вес 4 кг говорит о солидности конструкции и долговечности комплекса.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Особенности
однорычажный
Страна производитель
Китай
Душевая система MIXLINE в элегантном хромовом цвете — это гармония стиля и комфорта в вашей ванной комнате. Благодаря функции «Тропический дождь» даже обычный душ превращается в расслабляющий спа-ритуал. Модель оснащена удобной стойкой высотой 110 см — идеально для современной душевой кабины или небольшой ванной. Длина душевого шланга 150 см обеспечит свободу движений и комфорт в использовании. Система рассчитана на 1 режим ручного душа, что делает управление особенно простым. Вес 4 кг говорит о солидности конструкции и долговечности комплекса.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка "Тропический душ" хром (550762) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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