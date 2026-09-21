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Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (553214) купить с доставкой в Москве
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Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (553214)

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Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 1
Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 2
Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 3
Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 4
Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 5
Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
275
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
130 см
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 3
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 4
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 5
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687692
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
275
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
130 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х10
Вес, кг.
4.28

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (553214)

Душевая система MIXLINE в элегантном хроме станет стильным акцентом для вашей ванной комнаты. Высокая штанга 130 см обеспечивает комфорт даже пользователям высокого роста. В комплекте — длинный душевой шланг 150 см: удобно принимать душ и набирать воду, не ограничивая движения. Благодаря трем режимам ручного душа, вы легко подберёте тот, что лучше всего подходит вам именно сегодня — от мягкого расслабления до бодрящего струя. Функция «Тропический дождь» дарит ощущение спа прямо у себя дома, а практичный излив у смесителя делает MIXLINE ещё удобнее в повседневной жизни. Массивный и надёжный вес 4,27 кг говорит о прочности и устойчивости всей конструкции.

Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (553214)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
275
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
130 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система MIXLINE в элегантном хроме станет стильным акцентом для вашей ванной комнаты. Высокая штанга 130 см обеспечивает комфорт даже пользователям высокого роста. В комплекте — длинный душевой шланг 150 см: удобно принимать душ и набирать воду, не ограничивая движения. Благодаря трем режимам ручного душа, вы легко подберёте тот, что лучше всего подходит вам именно сегодня — от мягкого расслабления до бодрящего струя. Функция «Тропический дождь» дарит ощущение спа прямо у себя дома, а практичный излив у смесителя делает MIXLINE ещё удобнее в повседневной жизни. Массивный и надёжный вес 4,27 кг говорит о прочности и устойчивости всей конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (553214) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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