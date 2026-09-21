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Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O купить с доставкой в Москве
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Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O

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Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O - фото 1
Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
  • Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O - фото 1
  • Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687557
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
Габариты (ВxГxШ), мм
145х120х120
Размеры в упаковке, см
16х13х13
Вес, г.
400

Описание товара Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O

Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O

Отзывы о товаре Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
Габариты (ВxГxШ), мм
145х120х120
Описание
Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ведро настольное 1.5 л JAVA S-886-1.5O - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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