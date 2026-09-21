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Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) купить с доставкой в Москве
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Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B)

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Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 1
Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 2
Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 3
Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 4
Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 5
Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 6
Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумагодержатели
Стиль
лофт
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
  • Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 1
  • Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 2
  • Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 3
  • Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 4
  • Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 5
  • Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 6
  • Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687553
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Бумагодержатели
Стиль
лофт
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
бумагодержатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
80x75x90
Размеры в упаковке, см
12х10х10
Вес, г.
320

Описание товара Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B)

Держатель для туалетной бумаги HORECA с полкой для телефона, в черном цвете. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. Изделие, способно выдерживать постоянные нагрузки и простое в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.

Отзывы о товаре Бумагодержатель с полкой для телефона черный Fixsen Hotel (FX-31011B)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Бумагодержатели
Стиль
лофт
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
бумагодержатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
80x75x90
Описание
Держатель для туалетной бумаги HORECA с полкой для телефона, в черном цвете. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. Изделие, способно выдерживать постоянные нагрузки и простое в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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