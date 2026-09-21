Эксцентриковая шлифмашина DeWalt DCW210NT-XJ D125мм аккум. жестк.кейс
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687545
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
14.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х15
Вес, кг.
2.9
Описание товара Эксцентриковая шлифмашина DeWalt DCW210NT-XJ D125мм аккум. жестк.кейс
Эксцентриковая орбитальная шлифовальная машина Dewalt 18.0 В XR DCW210N-XJ широко используется в столярных мастерских для чистовой обработки поверхностей. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Возможность электронной регулировки частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим с учетом особенностей материалов. Система пылеудаления помогает сохранить чистоту на рабочем месте.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
14.4
Страна производитель
Китай
Эксцентриковая орбитальная шлифовальная машина Dewalt 18.0 В XR DCW210N-XJ широко используется в столярных мастерских для чистовой обработки поверхностей. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Возможность электронной регулировки частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим с учетом особенностей материалов. Система пылеудаления помогает сохранить чистоту на рабочем месте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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