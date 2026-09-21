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Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh купить с доставкой в Москве
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Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh

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Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 1
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 2
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 3
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 4
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 5
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 6
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 7
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 8
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 9
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 10
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 11
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 12
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 13
Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 6
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 7
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 8
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 9
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 10
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 11
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 12
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 13
  • Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687492
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C (2 шт.), USB Type A
Габаритные размеры, мм
138x80x27 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
550

Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh

Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.



Теги товара: На 20000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Ugreen PB720 Grey (25188) 20000mAh




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
серый
Емкость, mAh
20000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
5
Выходное напряжение
20 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
USB Type C
Разъемы выход
USB Type C (2 шт.), USB Type A
Развернуть
Габаритные размеры, мм
138x80x27 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор. Благодаря ему, в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.


Теги товара: На 20000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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