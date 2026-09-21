Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687438
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.02х0.24х0.13
Вес, кг.
4.4
Описание товара Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте
Триммер Karcher LTR 18-30 Battery Set значительно облегчает уход за зелеными насаждениями благодаря компактным размерам и малому весу. Модель обладает практически универсальными возможностями. Витая леска гарантирует чистый срез травы, в т. ч. в углах и других труднодоступных местах садового участка, а ее автоматическое удлинение – постоянную рабочую ширину инструмента.
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Триммер Karcher LTR 18-30 Battery Set значительно облегчает уход за зелеными насаждениями благодаря компактным размерам и малому весу. Модель обладает практически универсальными возможностями. Витая леска гарантирует чистый срез травы, в т. ч. в углах и других труднодоступных местах садового участка, а ее автоматическое удлинение – постоянную рабочую ширину инструмента.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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