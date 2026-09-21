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Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте

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Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 1
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 2
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 3
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 4
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 5
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 6
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 7
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 8
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 9
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 10
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 11
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 12
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 13
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 14
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 15
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 16
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 17
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 18
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 19
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 20
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 21
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 22
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 23
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 24
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 25
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 26
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 27
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 28
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 29
Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 1
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 2
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 3
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 4
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 5
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 6
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 7
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 8
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 9
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 10
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 11
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 12
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 13
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 14
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 15
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 16
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 17
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 18
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 19
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 20
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 21
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 22
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 23
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 24
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 25
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 26
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 27
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 28
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 29
  • Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687438
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Размеры в упаковке, м
1.02х0.24х0.13
Вес, кг.
4.4

Описание товара Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте

Триммер Karcher LTR 18-30 Battery Set значительно облегчает уход за зелеными насаждениями благодаря компактным размерам и малому весу. Модель обладает практически универсальными возможностями. Витая леска гарантирует чистый срез травы, в т. ч. в углах и других труднодоступных местах садового участка, а ее автоматическое удлинение – постоянную рабочую ширину инструмента.



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Отзывы о товаре Аккумуляторный садовый триммер Karcher LTR 18-30 1.444-311.0 18 В АКБ и ЗУ в комплекте




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Описание
Триммер Karcher LTR 18-30 Battery Set значительно облегчает уход за зелеными насаждениями благодаря компактным размерам и малому весу. Модель обладает практически универсальными возможностями. Витая леска гарантирует чистый срез травы, в т. ч. в углах и других труднодоступных местах садового участка, а ее автоматическое удлинение – постоянную рабочую ширину инструмента.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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