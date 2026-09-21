Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827)
Продукцию ТМ Mixline отличает современный дизайн, практичность и оптимальные цены. Стильные смесители ТМ Mixline из нержавеющей стали сегодня являются модным трендом современного интерьера на кухне. Смесители изготовлены из нержавеющей стали марки SUS 304, что обеспечивает их надежность и прочность. Смесители поставяются в фирменной коробке с ложементом из поролона, гибкой подводкой, комплектом крепежных элементов, техническим паспортом и гарантийным талоном. Широкий ассортимент представлен смесителями с рычажным управлением, моделями с гибким изливом и с выходом для питьевого фильтра. Отличным решением дизайна вашей кухни станет гармоничное сочетание смесителя и мойки ТМ Mixline из нержавеющей стали.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 190 руб. 11 520 руб.1798 руб. в СплитСмеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный ...
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07602, чер...
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, сер...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитСмеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитСмеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07500...
-
В наличииЦена 7 436 руб.1859 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Pramen LM3318C
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Sirius 861000000
-
В наличииЦена 7 620 руб. 12 780 руб.1905 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-В...
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитСмеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07522...
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитСмеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy SF85B07511...
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Eclipse 2.0 480210000, хром
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Logic D3002100
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827)