Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824)
Смеситель MIXLINE для кухни сочетает элегантный сатиновый оттенок с прочным корпусом из латуни и нержавеющей стали — он надёжно служит и прекрасно смотрится в современном интерьере. Благодаря однорычажному управлению регулировать напор и температуру воды можно одним движением. Высокий излив 275 мм и длина 210 мм открывают простор для мытья даже больших кастрюль и сковородок. Поворотный излив обеспечивает максимальный комфорт при работе на кухне, а встроенный аэратор делает струю мягкой и экономичной. Особый плюс — есть переключатель на фильтр: легко получать фильтрованную воду отдельно. Монтаж простой: требуется всего одно отверстие на раковине. Надёжный керамический картридж внутри гарантирует долговечность и плавное управление без лишних хлопот.
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