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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
графитовый, черный
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
324
Длина излива
238
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 445 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687221
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
графитовый, черный
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
324
Длина излива
238
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
PVD?покрытие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х7
Вес, кг.
2.4

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820)

Смеситель MIXLINE для кухни гармонично сочетает стильный графитово-черный цвет и современный дизайн. Корпус выполнен из латуни и нержавеющей стали — надёжные материалы прослужат долго и сохранят привлекательный внешний вид даже при активной эксплуатации. Удобное однорычажное управление позволяет быстро регулировать напор и температуру воды: всё просто и интуитивно понятно. Модель крепится прямо на раковину и требует всего одно монтажное отверстие — установка займёт минимум времени. Высокий излив 324 мм и длина 238 мм обеспечивают полный комфорт при мытье крупных кастрюль и сковородок, а поворотный механизм позволяет свободно управлять направлением струи. В комплекте предусмотрен аэратор — мягкая и экономичная подача воды без брызг. Такой смеситель станет практичным акцентом любой кухни и сделает ежедневные задачи приятнее.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
графитовый, черный
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
324
Длина излива
238
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Развернуть
Особенности
PVD?покрытие
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни гармонично сочетает стильный графитово-черный цвет и современный дизайн. Корпус выполнен из латуни и нержавеющей стали — надёжные материалы прослужат долго и сохранят привлекательный внешний вид даже при активной эксплуатации. Удобное однорычажное управление позволяет быстро регулировать напор и температуру воды: всё просто и интуитивно понятно. Модель крепится прямо на раковину и требует всего одно монтажное отверстие — установка займёт минимум времени. Высокий излив 324 мм и длина 238 мм обеспечивают полный комфорт при мытье крупных кастрюль и сковородок, а поворотный механизм позволяет свободно управлять направлением струи. В комплекте предусмотрен аэратор — мягкая и экономичная подача воды без брызг. Такой смеситель станет практичным акцентом любой кухни и сделает ежедневные задачи приятнее.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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Отзывы


Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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