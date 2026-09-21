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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 3
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 4
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 5
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
198
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 3
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 4
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 5
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687219
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
198
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
PVD-покрытие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х6
Вес, кг.
1.65

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819)

Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR с трубчатым изливом в бронзовом исполнении сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Модель с рычажным управлением подходит для установки на мойку, обеспечивая удобный поворотный излив высотой 260 мм



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR трубчатый излив, БРОНЗА (553819)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
198
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
PVD-покрытие
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303BR с трубчатым изливом в бронзовом исполнении сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Модель с рычажным управлением подходит для установки на мойку, обеспечивая удобный поворотный излив высотой 260 мм


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
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