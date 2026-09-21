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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) - фото 3
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) - фото 4
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
графитовый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
266
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) - фото 3
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) - фото 4
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 855 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687215
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон, фирменная коробка с ложементом из поролона.
Цвет
графитовый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
PVD?покрытие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х6
Вес, кг.
1.65

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814)

Смеситель для кухни MIXLINE создан для тех, кто ценит стильные решения и продуманную функциональность. Графитовый и черный цвета придают модели выразительный современный вид — идеальный акцент для кухни с характером. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к повседневным нагрузкам. Однорычажное управление делает настройку температуры и напора воды максимально простой. Высокий излив 266 мм и длина в 208 мм удобны для наполнения больших кастрюль и мытья объемной посуды. Благодаря поворотному изливу вы легко организуете рабочее пространство на мойке — вода подастся именно туда, где нужна. Настольный монтаж на раковину через одно отверстие значительно упрощает установку. В комплекте идет аэратор, который делает поток воды мягким и ровным. Керамический картридж с запорным клапаном отвечает за плавную и надежную работу без подтеков. Такой смеситель отлично справится с современными кухонными задачами, сочетая в себе практичность и дизайн.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BL трубчатый излив, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553814)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон, фирменная коробка с ложементом из поролона.
Цвет
графитовый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
PVD?покрытие
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE создан для тех, кто ценит стильные решения и продуманную функциональность. Графитовый и черный цвета придают модели выразительный современный вид — идеальный акцент для кухни с характером. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к повседневным нагрузкам. Однорычажное управление делает настройку температуры и напора воды максимально простой. Высокий излив 266 мм и длина в 208 мм удобны для наполнения больших кастрюль и мытья объемной посуды. Благодаря поворотному изливу вы легко организуете рабочее пространство на мойке — вода подастся именно туда, где нужна. Настольный монтаж на раковину через одно отверстие значительно упрощает установку. В комплекте идет аэратор, который делает поток воды мягким и ровным. Керамический картридж с запорным клапаном отвечает за плавную и надежную работу без подтеков. Такой смеситель отлично справится с современными кухонными задачами, сочетая в себе практичность и дизайн.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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