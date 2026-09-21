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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-843) купить с доставкой в Москве
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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-843)

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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-843) - фото 1
Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-843) - фото 2
Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-843) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-843) - фото 1
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-843) - фото 2
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-843) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687200
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Длина, м
30
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
3.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х4
Вес, г.
630

Описание товара Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-843)

прямоугольная одноэтажная полка для ванной комнаты.

Отзывы о товаре Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech хром (FX-843)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Длина, м
30
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
3.7
Страна производитель
Китай
Описание
прямоугольная одноэтажная полка для ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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