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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B) купить с доставкой в Москве
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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B)

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Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B) - фото 1
Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B) - фото 2
Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
черный
Основной материал
нержавеющая сталь
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B) - фото 1
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B) - фото 2
  • Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687197
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
10.5
Длина, м
30
Габаритные размеры), см
3,7x10,5x30
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
черный
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
3.7
Габариты (ВxГxШ), мм
37x105x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х4
Вес, г.
630

Описание товара Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B)

Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B)

Отзывы о товаре Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
10.5
Длина, м
30
Габаритные размеры), см
3,7x10,5x30
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
черный
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
3.7
Габариты (ВxГxШ), мм
37x105x300
Страна производитель
Китай
Описание
Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка прямоугольная одноэтажная Fixsen Hi-Tech черная (FX-843B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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