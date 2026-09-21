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Смеситель для кухни Haiba с подключением фильтра воды, матовое золото (HB76822-5) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Haiba с подключением фильтра воды, матовое золото (HB76822-5)

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Смеситель для кухни Haiba с подключением фильтра воды, матовое золото (HB76822-5) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba с подключением фильтра воды, матовое золото (HB76822-5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Haiba с подключением фильтра воды, матовое золото (HB76822-5) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba с подключением фильтра воды, матовое золото (HB76822-5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687101
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
42
Габариты (ВxГxШ), мм
420x290x46
Габаритные размеры), см
42x29x4.6
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель с гибким изливом
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
подключение фильтра для воды, гибкий и поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х30
Вес, г.
290

Описание товара Смеситель для кухни Haiba с подключением фильтра воды, матовое золото (HB76822-5)

Смеситель для кухни Haiba HB76822-5 в матовом золоте сочетает элегантный дизайн и функциональность. Гибкий силиконовый излив обеспечивает удобство использования, а возможность подключения фильтра для воды делает модель практичным решением для современной кухни. Латунный корпус с матовым покрытием гарантирует долговечность, а поворотный механизм позволяет легко регулировать поток воды. Стильный акцент в золотых тонах гармонично дополнит интерьер



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba с подключением фильтра воды, матовое золото (HB76822-5)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
42
Габариты (ВxГxШ), мм
420x290x46
Габаритные размеры), см
42x29x4.6
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель с гибким изливом
Цвет
золотой
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
подключение фильтра для воды, гибкий и поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba HB76822-5 в матовом золоте сочетает элегантный дизайн и функциональность. Гибкий силиконовый излив обеспечивает удобство использования, а возможность подключения фильтра для воды делает модель практичным решением для современной кухни. Латунный корпус с матовым покрытием гарантирует долговечность, а поворотный механизм позволяет легко регулировать поток воды. Стильный акцент в золотых тонах гармонично дополнит интерьер


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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