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Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом, черный (HB73644-7) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом, черный (HB73644-7)

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Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом, черный (HB73644-7) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом, черный (HB73644-7) - фото 2
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом, черный (HB73644-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
210
Длина излива
233
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом, черный (HB73644-7) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом, черный (HB73644-7) - фото 2
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом, черный (HB73644-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687049
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
10
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
438x233x55
Габаритные размеры), см
43.8x23.3x5.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка 45смx2 шт, установочный комплект, переходник для подключения фильтра, инструкция, гарантийный талон, упаковка, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
210
Длина излива
233
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х37х32
Вес, кг.
1.81

Описание товара Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом, черный (HB73644-7)

Смеситель для кухни бренда Haiba. Изготовлен из латуни. Укомплектован аэратором. Гибкая подводка 40 см. С гибким изливом. Преимуществом серии является комфорт: теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя для питьевой и водопроводной воды достаточно одного смесителя, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом, черный (HB73644-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
10
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
438x233x55
Габаритные размеры), см
43.8x23.3x5.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка 45смx2 шт, установочный комплект, переходник для подключения фильтра, инструкция, гарантийный талон, упаковка, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
210
Длина излива
233
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни бренда Haiba. Изготовлен из латуни. Укомплектован аэратором. Гибкая подводка 40 см. С гибким изливом. Преимуществом серии является комфорт: теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя для питьевой и водопроводной воды достаточно одного смесителя, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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