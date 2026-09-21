Смеситель для ванны Cron CN08-8 белый (CN2208-8)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687028
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
22.7
Длина, м
36.5
Габаритные размеры), см
22.7x36.5x21.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур в комплекте
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
аэратор, держатель душевой лейки, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х37х26
Вес, кг.
1.5
Описание товара Смеситель для ванны Cron CN08-8 белый (CN2208-8)
Смеситель для ванны Cron CN08-8 (CN2208-8) в белом исполнении сочетает лаконичный современный дизайн с функциональностью. Модель предназначена для настенного монтажа, оснащена душевым гарнитуром и аэратором. Двухвентильное управление с керамической кран-буксой обеспечивает плавную регулировку температуры воды. Изготовлен из цинкового сплава и пластика, что гарантирует устойчивость к коррозии при сохранении лёгкости конструкции
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Теги товара: из стены, настенные, настенные однорычажные
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Бренд
Тип товара
Высота, см
22.7
Длина, м
36.5
Габаритные размеры), см
22.7x36.5x21.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур в комплекте
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
аэратор, держатель душевой лейки, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны Cron CN08-8 (CN2208-8) в белом исполнении сочетает лаконичный современный дизайн с функциональностью. Модель предназначена для настенного монтажа, оснащена душевым гарнитуром и аэратором. Двухвентильное управление с керамической кран-буксой обеспечивает плавную регулировку температуры воды. Изготовлен из цинкового сплава и пластика, что гарантирует устойчивость к коррозии при сохранении лёгкости конструкции
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали
Теги товара: из стены, настенные, настенные однорычажные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали
Теги товара: из стены, настенные, настенные однорычажные
Смеситель для ванны Cron CN08-8 белый (CN2208-8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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