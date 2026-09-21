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Шланг для биде 1,2м (1/2?/1/2?) Savol (S-FXRG001) купить с доставкой в Москве
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Шланг для биде 1,2м (1/2?/1/2?) Savol (S-FXRG001)

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Шланг для биде 1,2м (1/2?/1/2?) Savol (S-FXRG001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Длина шланга
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686809
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевой шланг
Высота, см
14.5
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Длина, м
21.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
3
Цвет
хром
Особенности
гофрированный
Материал
нержавеющая сталь
Длина шланга
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х3
Вес, г.
280

Описание товара Шланг для биде 1,2м (1/2?/1/2?) Savol (S-FXRG001)

Благодаря использованию только качественных материалов душевые шланги Savol обладают высокой прочностью, пластичностью и гибкостью. Компания гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.

Отзывы о товаре Шланг для биде 1,2м (1/2?/1/2?) Savol (S-FXRG001)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевой шланг
Высота, см
14.5
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Длина, м
21.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
3
Цвет
хром
Особенности
гофрированный
Материал
нержавеющая сталь
Длина шланга
120
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря использованию только качественных материалов душевые шланги Savol обладают высокой прочностью, пластичностью и гибкостью. Компания гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг для биде 1,2м (1/2?/1/2?) Savol (S-FXRG001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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