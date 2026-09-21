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Дозатор для жидкого мыла стеклянный Savol S-FZYQ66 купить с доставкой в Москве
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Дозатор для жидкого мыла стеклянный Savol S-FZYQ66

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Дозатор для жидкого мыла стеклянный Savol S-FZYQ66
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686798
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
Габариты (ВxГxШ), мм
171х62х62
Размеры в упаковке, см
27х18х6
Вес, г.
330

Описание товара Дозатор для жидкого мыла стеклянный Savol S-FZYQ66

Дозатор для жидкого мыла стеклянный Savol S-FZYQ66

Отзывы о товаре Дозатор для жидкого мыла стеклянный Savol S-FZYQ66




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настольный
Габариты (ВxГxШ), мм
171х62х62
Описание
Дозатор для жидкого мыла стеклянный Savol S-FZYQ66
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для жидкого мыла стеклянный Savol S-FZYQ66 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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