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Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099 купить с доставкой в Москве
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Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099

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Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686778
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
24.7
Длина, м
59.5
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
14.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х6
Вес, кг.
2.08

Описание товара Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099

полка для полотенец откидная savol s-004099, изготовлена из нержавеющей стали, имеет хромированное покрытие, современный дизайн, гарантия 3 года.

Отзывы о товаре Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
24.7
Длина, м
59.5
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
14.1
Страна производитель
Китай
Описание
полка для полотенец откидная savol s-004099, изготовлена из нержавеющей стали, имеет хромированное покрытие, современный дизайн, гарантия 3 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для полотенец откидная 60 см Savol S-004099 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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