)Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP05
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
белый, черный
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
85
Общая длина лейки, мм
270
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686734
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
белый, черный
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
25.4 см
Ширина головки лейки, мм
85
Общая длина лейки, мм
270
Размеры в упаковке, см
28х27х9
Вес, г.
950
Описание товара )Лейка для верхнего душа (1 режим) Savol (SK-DP05
Удобная и функциональная лейка для верхного душа. Стильный дизайн и эргономичная форма. Выполнена из качественных прочных материалов. Рассчитана на длительный срок интенсивной эксплуатации.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
белый, черный
Стиль
модерн
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
25.4 см
Ширина головки лейки, мм
85
Общая длина лейки, мм
270
Удобная и функциональная лейка для верхного душа. Стильный дизайн и эргономичная форма. Выполнена из качественных прочных материалов. Рассчитана на длительный срок интенсивной эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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