Top.Mail.Ru
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 1
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 2
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 3
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 4
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 5
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 6
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 7
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
графит
Основной материал
алюминий
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 1
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 2
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 3
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 4
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 5
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 6
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 7
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686704
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
3.5
Подсветка в комплекте
да
Покрытие фасада
зеркальное полотно
Габаритные размеры), см
80x3.5x40
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
графит
Комплектация
крепление, led подсветка, сенсорный выключатель
Основной материал
алюминий
Высота, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х7
Вес, кг.
5.12

Описание товара Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F)

зеркало fixsen fx-3080f с led-подсветкой, овальное, 40х80 см, графит.

Отзывы о товаре Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
3.5
Подсветка в комплекте
да
Покрытие фасада
зеркальное полотно
Габаритные размеры), см
80x3.5x40
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
графит
Комплектация
крепление, led подсветка, сенсорный выключатель
Основной материал
алюминий
Высота, см
80
Страна производитель
Китай
Описание
зеркало fixsen fx-3080f с led-подсветкой, овальное, 40х80 см, графит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало FIXSEN с подсветкой LED овальное 40х80 см графит (FX-3080F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...