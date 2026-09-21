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Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) купить с доставкой в Москве
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Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F)

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Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) - фото 1
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) - фото 2
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) - фото 3
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) - фото 4
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
графит
Основной материал
алюминий
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) - фото 1
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) - фото 2
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) - фото 3
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) - фото 4
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686692
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
3.5
Длина, м
80
Подсветка в комплекте
да
Покрытие фасада
зеркальное полотно
Габаритные размеры), см
60х3.5х80
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
графит
Основной материал
алюминий
Высота, см
60
Габариты (ВxГxШ), мм
600х35х800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х65х7
Вес, кг.
8.18

Описание товара Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F)

зеркало fixsen fx-2080f с подсветкой led, прямоугольное 80х60 см, цвет рамы графит.

Отзывы о товаре Зеркало FIXSEN с подсветкой LED прямоугольное 80х60 см графит (FX-2080F)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
3.5
Длина, м
80
Подсветка в комплекте
да
Покрытие фасада
зеркальное полотно
Габаритные размеры), см
60х3.5х80
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
графит
Основной материал
алюминий
Высота, см
60
Габариты (ВxГxШ), мм
600х35х800
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Страна производитель
Китай
Описание
зеркало fixsen fx-2080f с подсветкой led, прямоугольное 80х60 см, цвет рамы графит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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