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Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, короткий излив (B60618) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, короткий излив (B60618)

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Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, короткий излив (B60618) - фото 1
Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, короткий излив (B60618) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, короткий излив (B60618) - фото 1
  • Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, короткий излив (B60618) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686401
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
9.3
Длина, м
20.3
Габаритные размеры), см
9.3x20.3
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
аэратор, эксцентрики, душевой шланг, душевая лейка, держатель для душевой лейки, металлический каркас
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
однорычажный управление, фиксированный короткий излив.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х31
Вес, кг.
2.23

Описание товара Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, короткий излив (B60618)

Смеситель для ванны BELZ B618 (B60618) сочетает лаконичный дизайн с функциональностью. Короткий излив длиной 184 мм обеспечивает удобство использования, а рычажное управление гарантирует плавную регулировку температуры и напора воды. В комплект входят душевой шланг, лейка, держатель и эксцентрики для монтажа. Изготовлен из латуни с хромированным покрытием, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Керамический картридж исключает протечки, а эргономичная форма подходит для современных интерьеров



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, короткий излив (B60618)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
9.3
Длина, м
20.3
Габаритные размеры), см
9.3x20.3
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
аэратор, эксцентрики, душевой шланг, душевая лейка, держатель для душевой лейки, металлический каркас
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
184
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
однорычажный управление, фиксированный короткий излив.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны BELZ B618 (B60618) сочетает лаконичный дизайн с функциональностью. Короткий излив длиной 184 мм обеспечивает удобство использования, а рычажное управление гарантирует плавную регулировку температуры и напора воды. В комплект входят душевой шланг, лейка, держатель и эксцентрики для монтажа. Изготовлен из латуни с хромированным покрытием, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Керамический картридж исключает протечки, а эргономичная форма подходит для современных интерьеров


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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