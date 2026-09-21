Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, длинный излив (B22618)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686400
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
17.7
Длина, м
36.9
Габариты (ВxГxШ), мм
177x369x190
Габаритные размеры), см
17.7х36.9х19
Ширина, см
19
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Особенности
длинный излив, рычажное управление.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х58х38
Вес, кг.
2.79
Описание товара Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, длинный излив (B22618)
Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, модель B22618, предназначен для использования с душем. Он имеет длинный излив и рычажное управление, что обеспечивает удобство и комфорт при использовании. Смеситель выполнен в современном дизайне и изготовлен из латуни, что гарантирует его долговечность и качество.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
17.7
Длина, м
36.9
Габариты (ВxГxШ), мм
177x369x190
Габаритные размеры), см
17.7х36.9х19
Ширина, см
19
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Особенности
длинный излив, рычажное управление.
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, модель B22618, предназначен для использования с душем. Он имеет длинный излив и рычажное управление, что обеспечивает удобство и комфорт при использовании. Смеситель выполнен в современном дизайне и изготовлен из латуни, что гарантирует его долговечность и качество.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны BELZ B618 с аксессуарами, длинный излив (B22618) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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