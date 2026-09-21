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Смеситель для ванны BELZ B679 с аксессуарами, длинный излив (B22679) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны BELZ B679 с аксессуарами, длинный излив (B22679)

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Смеситель для ванны BELZ B679 с аксессуарами, длинный излив (B22679) - фото 1
Смеситель для ванны BELZ B679 с аксессуарами, длинный излив (B22679) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
350
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны BELZ B679 с аксессуарами, длинный излив (B22679) - фото 1
  • Смеситель для ванны BELZ B679 с аксессуарами, длинный излив (B22679) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686396
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
16.3
Длина, м
40.9
Габариты (ВxГxШ), мм
163х361х185
Габаритные размеры), см
16.3х36.1х18.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
350
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х58х34
Вес, кг.
2.4

Описание товара Смеситель для ванны BELZ B679 с аксессуарами, длинный излив (B22679)

Смеситель для ванны BELZ B679 с длинным поворотным изливом и аксессуарами сочетает в себе современный дизайн и удобство использования. Изготовлен из прочной латуни с глянцевым хромированным покрытием, оснащён керамическим картриджем для плавного управления. Идеален для монтажа на стену, подходит для ванны с душем, гарантия 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны BELZ B679 с аксессуарами, длинный излив (B22679)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
16.3
Длина, м
40.9
Габариты (ВxГxШ), мм
163х361х185
Габаритные размеры), см
16.3х36.1х18.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
18.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
350
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны BELZ B679 с длинным поворотным изливом и аксессуарами сочетает в себе современный дизайн и удобство использования. Изготовлен из прочной латуни с глянцевым хромированным покрытием, оснащён керамическим картриджем для плавного управления. Идеален для монтажа на стену, подходит для ванны с душем, гарантия 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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