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Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) купить с доставкой в Москве
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Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022)

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Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 1
Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 2
Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 3
Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 4
Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 5
Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 6
Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 7
Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 8
Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
  • Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 1
  • Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 2
  • Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 3
  • Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 4
  • Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 5
  • Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 6
  • Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 7
  • Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 8
  • Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686356
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
45.7
Габаритные размеры), см
85x45.7x70
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
47
Габариты (ВxГxШ), мм
850x457x700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х5
Вес, кг.
26.6

Описание товара Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022)

Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022)

Отзывы о товаре Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
45.7
Габаритные размеры), см
85x45.7x70
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
47
Габариты (ВxГxШ), мм
850x457x700
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба RUNO Орлеан 70 белый матовый чёрный подвесная под накладной умывальник (00-00002022) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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