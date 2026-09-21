Зеркало MIXLINE "Алькон" 550*800 гор/верт крепеж (548526)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Зеркало MIXLINE "Алькон" 550*800 гор/верт крепеж (548526)
Зеркало - это необходимая часть интерьера в каждом доме. Коллекции зеркал ТМ Mixline созданы для удовлетворения потребностей самых взыскательных покупателей. От базовой и недорогой коллекции Комфорт до моделей с огромным функционалом в коллекциях Премьер и Аккорд. Диодная интерьерная подсветка, функция антизапотевание, сенсорный выключатель, датчики движения - это далеко не полный набор комплектаций. Прямоугольное зеркало Алькон с закруглёнными уголками отлично впишется в интерьер современного стиля. Пескоструйный рисунок добавит зеркалу нотку индивидуальности и неповторимости. Данное зеркало предназначено как для вертикального размещения, так и для горизонтального. Все зеркала ТM Mixline влагостойкие, устойчивы к коррозии, идеально подходят для ванной комнаты.
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