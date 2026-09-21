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Зеркало MIXLINE "Алькон" 550*800 гор/верт крепеж (548526) купить с доставкой в Москве
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Зеркало MIXLINE "Алькон" 550*800 гор/верт крепеж (548526)

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Зеркало MIXLINE &quot;Алькон&quot; 550*800 гор/верт крепеж (548526) - фото 1
Зеркало MIXLINE &quot;Алькон&quot; 550*800 гор/верт крепеж (548526) - фото 2
Зеркало MIXLINE &quot;Алькон&quot; 550*800 гор/верт крепеж (548526) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зеркало
  • Зеркало MIXLINE &quot;Алькон&quot; 550*800 гор/верт крепеж (548526) - фото 1
  • Зеркало MIXLINE &quot;Алькон&quot; 550*800 гор/верт крепеж (548526) - фото 2
  • Зеркало MIXLINE &quot;Алькон&quot; 550*800 гор/верт крепеж (548526) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686324
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Зеркало
Размеры в упаковке, см
83х58х1
Вес, кг.
5.3

Описание товара Зеркало MIXLINE "Алькон" 550*800 гор/верт крепеж (548526)

Зеркало - это необходимая часть интерьера в каждом доме. Коллекции зеркал ТМ Mixline созданы для удовлетворения потребностей самых взыскательных покупателей. От базовой и недорогой коллекции Комфорт до моделей с огромным функционалом в коллекциях Премьер и Аккорд. Диодная интерьерная подсветка, функция антизапотевание, сенсорный выключатель, датчики движения - это далеко не полный набор комплектаций. Прямоугольное зеркало Алькон с закруглёнными уголками отлично впишется в интерьер современного стиля. Пескоструйный рисунок добавит зеркалу нотку индивидуальности и неповторимости. Данное зеркало предназначено как для вертикального размещения, так и для горизонтального. Все зеркала ТM Mixline влагостойкие, устойчивы к коррозии, идеально подходят для ванной комнаты.

Отзывы о товаре Зеркало MIXLINE "Алькон" 550*800 гор/верт крепеж (548526)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Зеркало
Описание
Зеркало - это необходимая часть интерьера в каждом доме. Коллекции зеркал ТМ Mixline созданы для удовлетворения потребностей самых взыскательных покупателей. От базовой и недорогой коллекции Комфорт до моделей с огромным функционалом в коллекциях Премьер и Аккорд. Диодная интерьерная подсветка, функция антизапотевание, сенсорный выключатель, датчики движения - это далеко не полный набор комплектаций. Прямоугольное зеркало Алькон с закруглёнными уголками отлично впишется в интерьер современного стиля. Пескоструйный рисунок добавит зеркалу нотку индивидуальности и неповторимости. Данное зеркало предназначено как для вертикального размещения, так и для горизонтального. Все зеркала ТM Mixline влагостойкие, устойчивы к коррозии, идеально подходят для ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало MIXLINE "Алькон" 550*800 гор/верт крепеж (548526) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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