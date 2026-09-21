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Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104)

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Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 1
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 2
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 3
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 4
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 5
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 6
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 7
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Монтаж
на раковину
Цвет
графитовый, хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 1
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 2
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 3
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 4
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 5
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 6
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 7
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 355 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686087
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Монтаж
на раковину
Комплектация
мойка, смеситель с выдвижным изливом и возможностью переключения режимов струя/душ, встраиваемый дозатор мыла, разделочная доска, ополаскиватель стаканов, металлический коландер со сливом, металлический коландер с перфорированным дном, сифон, упаковка
Цвет
графитовый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х30
Вес, кг.
14

Описание товара Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104)

В конструкции мойки предусмотрена панель с форсунками, которая при включении создает душевой поток воды, очень удобный при мытье овощей и фруктов. Дно чаши мойки имеет небольшой наклон, такая конструкция обеспечивает полный сток воды. Кухонная мойка Mixline PRO изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении врезной кухонной мойки используется качественная нержавеющая сталь, которая придаёт изделию отличные прочностные свойства, устойчивость к окислению и к повышенной температуре. Толщина кромки мойки - 3 мм, чаши - 1мм. Отличительной особенностью мойки для кухни Mixline PRO является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Кухонная мойка Mixline PRO имеет PVD-покрытие, которое получают путём нанесения металла, доведенного до парообразного состояния при высокой температуре в камере под вакуумом, на поверхность мойки. PVD-покрытие уникально тем, что парообразный металл впитывается в поверхность мойки на молекулярном уровне и образует микрослой на поверхности. Это защитит от отслоения покрытия при сильном механическом воздействии на мойку или ударе. Царапины не оставят явного визуального следа, так как царапина будет иметь тот же цвет, что и изделие. Поверхность не изменится по фактуре, так как PVD-покрытие надежно соединилось с кристаллической решёткой изделия.



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Отзывы о товаре Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Монтаж
на раковину
Комплектация
мойка, смеситель с выдвижным изливом и возможностью переключения режимов струя/душ, встраиваемый дозатор мыла, разделочная доска, ополаскиватель стаканов, металлический коландер со сливом, металлический коландер с перфорированным дном, сифон, упаковка
Цвет
графитовый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
В конструкции мойки предусмотрена панель с форсунками, которая при включении создает душевой поток воды, очень удобный при мытье овощей и фруктов. Дно чаши мойки имеет небольшой наклон, такая конструкция обеспечивает полный сток воды. Кухонная мойка Mixline PRO изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении врезной кухонной мойки используется качественная нержавеющая сталь, которая придаёт изделию отличные прочностные свойства, устойчивость к окислению и к повышенной температуре. Толщина кромки мойки - 3 мм, чаши - 1мм. Отличительной особенностью мойки для кухни Mixline PRO является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Кухонная мойка Mixline PRO имеет PVD-покрытие, которое получают путём нанесения металла, доведенного до парообразного состояния при высокой температуре в камере под вакуумом, на поверхность мойки. PVD-покрытие уникально тем, что парообразный металл впитывается в поверхность мойки на молекулярном уровне и образует микрослой на поверхности. Это защитит от отслоения покрытия при сильном механическом воздействии на мойку или ударе. Царапины не оставят явного визуального следа, так как царапина будет иметь тот же цвет, что и изделие. Поверхность не изменится по фактуре, так как PVD-покрытие надежно соединилось с кристаллической решёткой изделия.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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Отзывы


Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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