Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103)
Смеситель MIXLINE для кухни — стильное и практичное решение с настольным монтажом. Эффектный сатиновый оттенок и гладкие линии украсят ваш интерьер. Корпус из нержавеющей стали не боится влаги и долговечен, а аэратор в комплекте делает поток воды мягким и экономичным. Однорычажное управление позволяет легко настроить нужную температуру за одно движение. Высокий излив 175 мм и впечатляющая длина 400 мм подарят комфорт даже с крупной посудой. Выдвижной и удлинённый излив обеспечивают максимальную манёвренность — удобно набирать воду в разные ёмкости или мыть большие противни. Керамический картридж гарантирует точное и плавное перекрытие потока.
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