Умывальник RUNO мебельный Sole D40" с отверстием под смеситель (00-00001448)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686043
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
40
Особенности
компактная, высокая прочность и плотность, гигиеничность и долговечность, глянцевая поверхность.
Цвет
белый
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х16
Вес, кг.
6.5
Описание товара Умывальник RUNO мебельный Sole D40" с отверстием под смеситель (00-00001448)
Умывальник RUNO мебельный Sole D40 - компактная раковина из белоснежного сантехнического фарфора, предназначенная для стильных минималистичных интерьеров. Имеет отверстие под смеситель, что упрощает монтаж и позволяет использовать площадку под смеситель как полку для небольших вещей. Глянцевая поверхность раковины легко чистится и сохраняет свой белоснежный цвет на протяжении долгого времени.
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Теги товара: Белый
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Бренд
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
40
Особенности
компактная, высокая прочность и плотность, гигиеничность и долговечность, глянцевая поверхность.
Цвет
белый
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Умывальник RUNO мебельный Sole D40 - компактная раковина из белоснежного сантехнического фарфора, предназначенная для стильных минималистичных интерьеров. Имеет отверстие под смеситель, что упрощает монтаж и позволяет использовать площадку под смеситель как полку для небольших вещей. Глянцевая поверхность раковины легко чистится и сохраняет свой белоснежный цвет на протяжении долгого времени.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Умывальник RUNO мебельный Sole D40" с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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