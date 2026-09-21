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Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) купить с доставкой в Москве
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Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816)

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Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 1
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 2
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 3
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 4
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 5
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 6
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 7
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 8
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 9
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 10
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 11
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 12
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 13
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 14
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 15
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 16
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 17
Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 1
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 2
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 3
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 4
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 5
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 6
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 7
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 8
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 9
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 10
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 11
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 12
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 13
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 14
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 15
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 16
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 17
  • Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685989
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
72х54х33
Вес, кг.
8.31

Описание товара Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816)

Душевая система Haiba - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочной и надежной латуни, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Душевая система оснащена тропическим душем. Шарнир позволяет легко регулировать угол подачи воды, обеспечивая максимальный комфорт при принятии душа. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя.

Отзывы о товаре Душевая стойка HAIBA со смесителем 3 режима хром (HB24816)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевая стойка
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система Haiba - идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль в своей ванной комнате. Выполненная из прочной и надежной латуни, эта душевая система обеспечивает долговечность и стабильность в эксплуатации. Душевая система оснащена тропическим душем. Шарнир позволяет легко регулировать угол подачи воды, обеспечивая максимальный комфорт при принятии душа. Регулируемая по высоте душевая штанга и лейка позволяют подобрать оптимальный режим душа для каждого пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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