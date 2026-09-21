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Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96)

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Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 1
Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 2
Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 3
Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 4
Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 5
Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 6
Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 7
Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
260
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 1
  • Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 2
  • Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 3
  • Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 4
  • Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 5
  • Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 6
  • Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 7
  • Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685941
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
58
Длина, м
7
Габариты (ВxГxШ), мм
345x210x140
Габаритные размеры), см
34.5x21x14
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, крепление, гибкая подводка 50 см, переходник под трубку фильтра, паспорт изделия, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х26х7
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96)

Многофункциональный смеситель для кухонной мойки ПСМ-307-96 серии STEEL произведен из высокопрочной нержавеющей стали марки AISI 304 (SUS 304). Цвет черный с матовой поверхностью. Вытяжная лейка с тремя режимами. Благодаря шлангу лейка вытягивается до 50 см. Монтажная втулка длиной 70 мм. позволяет устанавливать смеситель на столешницы толщиной до 55 мм. Гибкая подводка для подключения к водопроводной систему 50 см. Смеситель восхищает своим удобством, лаконичным дизайном и становится незаменимым помощником на кухне.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни ПРОФСАН STEEL с выдвижной лейкой черный (PSM-307-96)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
58
Длина, м
7
Габариты (ВxГxШ), мм
345x210x140
Габаритные размеры), см
34.5x21x14
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, крепление, гибкая подводка 50 см, переходник под трубку фильтра, паспорт изделия, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный смеситель для кухонной мойки ПСМ-307-96 серии STEEL произведен из высокопрочной нержавеющей стали марки AISI 304 (SUS 304). Цвет черный с матовой поверхностью. Вытяжная лейка с тремя режимами. Благодаря шлангу лейка вытягивается до 50 см. Монтажная втулка длиной 70 мм. позволяет устанавливать смеситель на столешницы толщиной до 55 мм. Гибкая подводка для подключения к водопроводной систему 50 см. Смеситель восхищает своим удобством, лаконичным дизайном и становится незаменимым помощником на кухне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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