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Набор для душа ПСМ ПРОФСАН лейка шланг держатель хром (PSM-085) купить с доставкой в Москве
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Набор для душа ПСМ ПРОФСАН лейка шланг держатель хром (PSM-085)

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Набор для душа ПСМ ПРОФСАН лейка шланг держатель хром (PSM-085) - фото 1
Набор для душа ПСМ ПРОФСАН лейка шланг держатель хром (PSM-085) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Набор для душа ПСМ ПРОФСАН лейка шланг держатель хром (PSM-085) - фото 1
  • Набор для душа ПСМ ПРОФСАН лейка шланг держатель хром (PSM-085) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684839
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Характеристики

Бренд
псм
Тип товара
Душевой гарнитур
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
235х45х97
Размеры в упаковке, см
27х15х7
Вес, г.
370

Описание товара Набор для душа ПСМ ПРОФСАН лейка шланг держатель хром (PSM-085)

Комплект для душа ПРОФСАН PSM-085 входят: Лейка для душа с 5 режимами и фильерами (форсунками) из материала - TPR (термопластичная резина), благодаря которой легко очистить от известкового налёта. Шланг для душа 150 см, с хромированной оплёткой и Держатель для лейки с одним положением

Отзывы о товаре Набор для душа ПСМ ПРОФСАН лейка шланг держатель хром (PSM-085)




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Характеристики
Бренд
псм
Тип товара
Душевой гарнитур
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
235х45х97
Описание
Комплект для душа ПРОФСАН PSM-085 входят: Лейка для душа с 5 режимами и фильерами (форсунками) из материала - TPR (термопластичная резина), благодаря которой легко очистить от известкового налёта. Шланг для душа 150 см, с хромированной оплёткой и Держатель для лейки с одним положением
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Отзывы


Набор для душа ПСМ ПРОФСАН лейка шланг держатель хром (PSM-085) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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