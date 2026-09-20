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Тумба VIANT "Лима" COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) купить с доставкой в Москве
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Тумба VIANT "Лима" COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP)

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Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 1
Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 2
Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Основной материал
МДФ
  • Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684813
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
45
Длина, м
60
Покрытие боковин
матовое
Покрытие фасада
глянцевое
Габаритные размеры), см
85x45x60
Система хранения
2 ящика
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
ручки (2), ножки (4)
Основной материал
МДФ
Количество ящиков
2
Комплект ножек
4
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
85
Габариты (ВxГxШ), мм
850x450x600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х52х45
Вес, кг.
18.4

Описание товара Тумба VIANT "Лима" COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP)

напольная тумба-умывальник для ванной комнаты с двумя ящиками, выполненная из качественных материалов, с глянцевым фасадом и матовым покрытием боковин.

Отзывы о товаре Тумба VIANT "Лима" COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
45
Длина, м
60
Покрытие боковин
матовое
Покрытие фасада
глянцевое
Габаритные размеры), см
85x45x60
Система хранения
2 ящика
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
ручки (2), ножки (4)
Развернуть
Основной материал
МДФ
Количество ящиков
2
Комплект ножек
4
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
85
Габариты (ВxГxШ), мм
850x450x600
Страна производитель
Китай
Описание
напольная тумба-умывальник для ванной комнаты с двумя ящиками, выполненная из качественных материалов, с глянцевым фасадом и матовым покрытием боковин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба VIANT "Лима" COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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