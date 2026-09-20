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Тумба VIANT "Вена" COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST) купить с доставкой в Москве
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Тумба VIANT "Вена" COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST)

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Тумба VIANT &quot;Вена&quot; COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST) - фото 1
Тумба VIANT &quot;Вена&quot; COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST) - фото 2
Тумба VIANT &quot;Вена&quot; COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
  • Тумба VIANT &quot;Вена&quot; COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;Вена&quot; COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;Вена&quot; COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684810
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
38
Длина, м
46
Габаритные размеры), см
82x46x38
Система хранения
2 створки
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Высота, см
82
Габариты (ВxГxШ), мм
820x460x380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х48х40
Вес, кг.
16

Описание товара Тумба VIANT "Вена" COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST)

Тумба VIANT "Вена" COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST)

Отзывы о товаре Тумба VIANT "Вена" COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
38
Длина, м
46
Габаритные размеры), см
82x46x38
Система хранения
2 створки
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Высота, см
82
Габариты (ВxГxШ), мм
820x460x380
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба VIANT "Вена" COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба VIANT "Вена" COMO 50 2 ств 380х460х820 (VVEN50CO-T2ST) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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