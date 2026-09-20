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Тумба VIANT "Куба" COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP) купить с доставкой в Москве
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Тумба VIANT "Куба" COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP)

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Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP) - фото 1
Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP) - фото 2
Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
  • Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684791
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
43
Длина, м
43
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
43x56x56
Система хранения
1 дверка
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Форма умывальника
прямоугольная
Высота, см
56
Габариты (ВxГxШ), мм
430x560x560
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х58х45
Вес, кг.
12.7

Описание товара Тумба VIANT "Куба" COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP)

тумба viant куба como 60 подвесная, белая, с одной дверкой, изготовлена из лдсп и мдф, имеет механизм доводчика.

Отзывы о товаре Тумба VIANT "Куба" COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
43
Длина, м
43
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
43x56x56
Система хранения
1 дверка
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Форма умывальника
прямоугольная
Развернуть
Высота, см
56
Габариты (ВxГxШ), мм
430x560x560
Страна производитель
Китай
Описание
тумба viant куба como 60 подвесная, белая, с одной дверкой, изготовлена из лдсп и мдф, имеет механизм доводчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба VIANT "Куба" COMO 60 1 ств подвесная 430x560x560 (VKUB60CO-T1STP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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