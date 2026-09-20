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Тумба VIANT "Куба" COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) купить с доставкой в Москве
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Тумба VIANT "Куба" COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP)

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Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) - фото 1
Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) - фото 2
Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) - фото 3
Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) - фото 4
Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
  • Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) - фото 3
  • Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) - фото 4
  • Тумба VIANT &quot;Куба&quot; COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684790
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
38
Длина, м
38
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
38x46x56
Система хранения
полки
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
тумба
Основной материал
ЛДСП
Форма умывальника
прямоугольная
Высота, см
56
Габариты (ВxГxШ), мм
380x460x560
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х48х40
Вес, кг.
13.7

Описание товара Тумба VIANT "Куба" COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP)

современная подвесная тумба для ванной комнаты, совместима с умывальником cersanit como 50.

Отзывы о товаре Тумба VIANT "Куба" COMO 50 1 ств подвесная 380x460x560 (VKUB50CO-T1STP)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
38
Длина, м
38
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
38x46x56
Система хранения
полки
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
тумба
Основной материал
ЛДСП
Развернуть
Форма умывальника
прямоугольная
Высота, см
56
Габариты (ВxГxШ), мм
380x460x560
Страна производитель
Китай
Описание
современная подвесная тумба для ванной комнаты, совместима с умывальником cersanit como 50.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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