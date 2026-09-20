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Пенал VIANT "Бостон" правый/левый графит 300х450х1900 (VBOS450G-PEN) купить с доставкой в Москве
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Пенал VIANT "Бостон" правый/левый графит 300х450х1900 (VBOS450G-PEN)

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Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый графит 300х450х1900 (VBOS450G-PEN) - фото 1
Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый графит 300х450х1900 (VBOS450G-PEN) - фото 2
Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый графит 300х450х1900 (VBOS450G-PEN) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
графит
Основной материал
ЛДСП
  • Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый графит 300х450х1900 (VBOS450G-PEN) - фото 1
  • Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый графит 300х450х1900 (VBOS450G-PEN) - фото 2
  • Пенал VIANT &quot;Бостон&quot; правый/левый графит 300х450х1900 (VBOS450G-PEN) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684756
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
45
Покрытие боковин
пленка пвх
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
190x30x45
Страна производства
Россия
Цвет изделия
графит
Основной материал
ЛДСП
Высота, см
190
Габариты (ВxГxШ), мм
1900x300x450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.86х0.51х0.36
Вес, кг.
28

Описание товара Пенал VIANT "Бостон" правый/левый графит 300х450х1900 (VBOS450G-PEN)

мдф.

Отзывы о товаре Пенал VIANT "Бостон" правый/левый графит 300х450х1900 (VBOS450G-PEN)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
45
Покрытие боковин
пленка пвх
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
190x30x45
Страна производства
Россия
Цвет изделия
графит
Основной материал
ЛДСП
Высота, см
190
Габариты (ВxГxШ), мм
1900x300x450
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Страна производитель
Китай
Описание
мдф.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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