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Тумба VIANT "Бостон" COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) купить с доставкой в Москве
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Тумба VIANT "Бостон" COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST)

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Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото 1
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото 2
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото 3
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото 4
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
графит
Основной материал
ЛДСП
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото 3
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото 4
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684744
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
42.5
Длина, м
65.5
Покрытие боковин
пленка пвх
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
82х42,5х65,5
Система хранения
полки
Страна производства
Россия
Цвет изделия
графит
Комплектация
тумба
Основной материал
ЛДСП
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Высота, см
82
Габариты (ВxГxШ), мм
820х425х655
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х72х49
Вес, кг.
24.4

Описание товара Тумба VIANT "Бостон" COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST)

тумба viant бостон como 70 1 ств графит 425х655х820 - современное и эргономичное решение для ванной комнаты. совместима с умывальником cersanit como 70. поставляется в собранном виде с крепежом и креплением к стене.

Отзывы о товаре Тумба VIANT "Бостон" COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
42.5
Длина, м
65.5
Покрытие боковин
пленка пвх
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
82х42,5х65,5
Система хранения
полки
Страна производства
Россия
Цвет изделия
графит
Комплектация
тумба
Основной материал
ЛДСП
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Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Высота, см
82
Габариты (ВxГxШ), мм
820х425х655
Страна производитель
Китай
Описание
тумба viant бостон como 70 1 ств графит 425х655х820 - современное и эргономичное решение для ванной комнаты. совместима с умывальником cersanit como 70. поставляется в собранном виде с крепежом и креплением к стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба VIANT "Бостон" COMO 70 1 ств графит 425х655х820 (VBOS70COG-T1ST) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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