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Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) купить с доставкой в Москве
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Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST)

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Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото 1
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото 2
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото 3
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото 4
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
графит
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото 3
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото 4
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684727
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
43
Габаритные размеры), см
43х56х62
Страна производства
Россия
Цвет изделия
графит
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х58х45
Вес, кг.
22.9

Описание товара Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST)

Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST)

Отзывы о товаре Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
43
Габаритные размеры), см
43х56х62
Страна производства
Россия
Цвет изделия
графит
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств 430х560х820 (VBOS60CO-T1ST) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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