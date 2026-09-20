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Крючок двойной золото-сатин Fixsen Comfort Gold (FX-87005A) купить с доставкой в Москве
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Крючок двойной золото-сатин Fixsen Comfort Gold (FX-87005A)

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Крючок двойной золото-сатин Fixsen Comfort Gold (FX-87005A) - фото 1
Крючок двойной золото-сатин Fixsen Comfort Gold (FX-87005A) - фото 2
Крючок двойной золото-сатин Fixsen Comfort Gold (FX-87005A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
  • Крючок двойной золото-сатин Fixsen Comfort Gold (FX-87005A) - фото 1
  • Крючок двойной золото-сатин Fixsen Comfort Gold (FX-87005A) - фото 2
  • Крючок двойной золото-сатин Fixsen Comfort Gold (FX-87005A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684662
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
крючок, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x50x90
Размеры в упаковке, см
9х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Крючок двойной золото-сатин Fixsen Comfort Gold (FX-87005A)

Крючок двойной СOMFORT GOLD — это современный аксессуар в цвете матовое золото. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Благодаря крючку будет легко расположить все необходимые предметы в удобном месте. Аксессуары выполнены из прочных материалов, внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Отзывы о товаре Крючок двойной золото-сатин Fixsen Comfort Gold (FX-87005A)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Комплектация
крючок, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x50x90
Описание
Крючок двойной СOMFORT GOLD — это современный аксессуар в цвете матовое золото. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Благодаря крючку будет легко расположить все необходимые предметы в удобном месте. Аксессуары выполнены из прочных материалов, внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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