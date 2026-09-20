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Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427)

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Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото 1
Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото 2
Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото 3
Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото 4
Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
бежевый
  • Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684539
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Покрытие фасада
ламинат
Страна производства
Россия
Цвет изделия
бежевый
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х52х48
Вес, кг.
19

Описание товара Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427)

Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427)

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Покрытие фасада
ламинат
Страна производства
Россия
Цвет изделия
бежевый
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo крафтовый дуб (под умывальник Оскар 75) Модена 75 (00-00001427) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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