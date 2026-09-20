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Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374)

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Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 1
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 2
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 3
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 4
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 5
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 6
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 7
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 8
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 9
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 10
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 11
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 12
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 13
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 14
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 15
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 16
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 17
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 18
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 19
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 20
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 21
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 22
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 23
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 24
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Основной материал
ЛДСП
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 12
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  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 14
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 15
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 16
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 17
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 18
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 19
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 20
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 21
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 22
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 23
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 24
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684527
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
45
Длина, м
60
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
45x45x60
Страна производства
Россия
Основной материал
ЛДСП
Количество ящиков
1
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
45
Габариты (ВxГxШ), мм
450x450x600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х47х47
Вес, кг.
18.5

Описание товара Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374)

Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374)

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
45
Длина, м
60
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
45x45x60
Страна производства
Россия
Основной материал
ЛДСП
Количество ящиков
1
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
45
Габариты (ВxГxШ), мм
450x450x600
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Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 60 (00-00001374)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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