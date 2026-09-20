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Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372)

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Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 1
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 2
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 3
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 4
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 5
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 6
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 7
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 8
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 9
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 10
Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684523
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х42х37
Вес, кг.
14

Описание товара Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372)

тумба под раковину runo бари 40 - современная подвесная тумба с выдвижным ящиком и системой плавного закрывания, изготовлена из лдсп и мдф, подходит для накладных умывальников.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Тумба под накладной умывальник
да
Страна производитель
Китай
Описание
тумба под раковину runo бари 40 - современная подвесная тумба с выдвижным ящиком и системой плавного закрывания, изготовлена из лдсп и мдф, подходит для накладных умывальников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo крафт дуб Бари 40 (00-00001372) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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