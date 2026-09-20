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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255)

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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 1
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 2
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 3
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 4
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 5
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 6
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 7
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 8
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 9
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 10
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 11
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684157
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
28.1
Длина, м
28.1
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
80x28.1x70.4
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
прямоугольник
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x281x704
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х73х31
Вес, кг.
22

Описание товара Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255)

Тумба Runo Римини 75 под умывальник Best 75 00-00001255 выполнена в стиле прованс. Тепло и уют домашнего очага, очарование старины и элегантность, а также продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
28.1
Длина, м
28.1
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
80x28.1x70.4
Система хранения
дверцы
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
прямоугольник
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x281x704
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба Runo Римини 75 под умывальник Best 75 00-00001255 выполнена в стиле прованс. Тепло и уют домашнего очага, очарование старины и элегантность, а также продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 75 ) Римини 75 (00-00001255) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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