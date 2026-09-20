Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Best 65 ) Римини 65 (00-00001254)
Тумба Runo Римини 65 под умывальник Best 65 00-00001254 выполнена в стиле прованс. Тепло и уют домашнего очага, очарование старины и элегантность, а также продуманный функционал помогут украсить интерьер любой ванной комнаты. Тумба под раковину РИМИНИ (напольная) имеет две распашные дверцы. Оснащена одной внутренней полкой. В комплекте входят петли со встроенным доводчиком, 2 ручки, 4 ножки. Тумба комплектуется керамической раковиной Best 65 (647428 мм), глубиной 19.7 см. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
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