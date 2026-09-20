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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200)

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Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 1
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 2
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 3
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 4
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 5
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 6
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 7
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 8
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 9
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 10
Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684153
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
30.8
Длина, м
30.8
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
80x30.8x63.8
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x308x638
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х67х34
Вес, кг.
19.5

Описание товара Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200)

Тумба Runo Марсель 65 белая под умывальник Классик 65 00-00001200 оригинальное и яркое решение для оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину МАРСЕЛЬ (напольная) выполнена в модном цвете с вертикальной карандашной фрезеровкой. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
30.8
Длина, м
30.8
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
80x30.8x63.8
Система хранения
дверцы
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
подвесной
Форма умывальника
полукруг
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
да
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x308x638
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба Runo Марсель 65 белая под умывальник Классик 65 00-00001200 оригинальное и яркое решение для оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину МАРСЕЛЬ (напольная) выполнена в модном цвете с вертикальной карандашной фрезеровкой. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo белая (под умывальник Классик 65 ) Марсель 65 (00-00001200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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