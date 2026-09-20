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Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018)

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Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 1
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 2
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 3
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 4
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 5
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 6
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 7
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 8
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 9
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 10
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 11
Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет фурнитуры
Хром
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684134
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
45
Длина, м
45
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
60x45x61.4
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольник
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
60
Габариты (ВxГxШ), мм
600x450x614
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х63х48
Вес, кг.
20

Описание товара Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018)

Тумба Runo МАНХЭТТЕН 65 подвесная, серый бетон, под умывальник Оскар 65 00-00001018 ультрамодный дизайн ванной комнаты в классическом исполнении. Тумба под раковину МАНХЭТТЕН (подвесная) это стильное сочетание серой/белой текстуры дуба на фасаде с белым корпусом. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте идут: две металлических ручки, навесы для крепления к стене. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
45
Длина, м
45
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
универсальная
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
60x45x61.4
Система хранения
ящики
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Тип умывальника
накладной
Форма умывальника
прямоугольник
Бельевая корзина
нет
Количество ящиков
2
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
60
Габариты (ВxГxШ), мм
600x450x614
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба Runo МАНХЭТТЕН 65 подвесная, серый бетон, под умывальник Оскар 65 00-00001018 ультрамодный дизайн ванной комнаты в классическом исполнении. Тумба под раковину МАНХЭТТЕН (подвесная) это стильное сочетание серой/белой текстуры дуба на фасаде с белым корпусом. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте идут: две металлических ручки, навесы для крепления к стене. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo подвесная серый бетон (под умывальник Оскар 65 Оскар 65) Манхэттен 65 (00-00001018) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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