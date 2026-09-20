Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Авила 60 (00000001045)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Уют 60) Авила 60 (00000001045)
Тумба Runo АВИЛА 60, под умывальник Уют 60 00000001045 идеальное решение для современного и при этом бюджетного оснащения ванной комнаты. Тумба под раковину АВИЛА (напольная) выполнена в стильном дизайне с оригинальной фрезеровкой по фасаду. Тумба в ванную имеет две распашные дверцы и одну внутреннюю полку. Цвет фасада универсальный белый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте идут петли со встроенным доводчиком и 2 ручки, устанавливается на 4-е опоры, которые скрыты за нижней фальшь-панелью. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах! Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
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